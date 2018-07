Puigdemont, 'Sanchez proponga soluzione'

(ANSA) - BRUXELLES, 28 LUG - "Speriamo che il presidente Sanchez approfitti delle sue vacanze per proporre una soluzione per la Catalogna perché il suo periodo di grazia sta finendo".

E' l'avvertimento lanciato dall'ex presidente catalano Carles Puigdemont al premier spagnolo Pedro Sanchez nella conferenza stampa oggi a Bruxelles chiedendo a Madrid di passare dalle "parole ai fatti".

"Continuiamo a pensare che il modo migliore sia quello di raggiungere accordi, ma ciò non significa che rinunciamo alla nostra sovranità", ha detto l'ex presidente catalano.