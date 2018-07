Catalogna: Puigdemont a Sanchez, proponga una soluzione

Il leader separatista catalano, Carles Puigdemont è tornato in Belgio per riprendere le "attività politiche" legate alla spinta indipendentista catalana. L'ex presidente catalano è rientrato questa mattina in Belgio dalla Germania, dove era stato arrestato a fine marzo su mandato d'arresto europeo emanato da Madrid, dopo la chiusura del procedimento per l'estradizione.

"Speriamo che il presidente Sanchez approfitti delle sue vacanze per proporre una soluzione per la Catalogna perché il suo periodo di grazia sta finendo". E' l'avvertimento lanciato dall'ex presidente catalano al premier spagnolo Pedro Sanchez nella conferenza stampa a Bruxelles chiedendo a Madrid di passare dalle "parole ai fatti".