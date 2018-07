Benalla, opposizione boicotta inchiesta

(ANSA) - PARIGI, 27 LUG - Continuano le audizioni delle commissioni d'inchiesta parlamentari che indagano sul caso di Alexandre Benalla, l'ex bodyguard del presidente Emmanuel Macron indagato per le violenze del primo maggio, insieme all'indagine parallela della giustizia. Oggi, verrà interrogato dai deputati all'Assemblea Nazionale il capo degli squadra di agenti CRS inviata in Place de la Contrescarpe, Pierre Leleu. Anche se il clima politico è rovente, con la maggioranza En Marche e le opposizioni che continuano a lacerarsi sul calendario delle audizioni. Il campo di Macron viene accusato di bloccare la richiesta degli avversari politici di aggiungere ulteriori testimoni "chiave" da interrogare in commissione d'inchiiesta.

Furioso per quella che ritiene una "parodia",il responsabile dei Républicains, Guillaume Larrivé, ha boicottato i lavori, seguito a stretto giro dalla France Insoumise. Mentre arriverà martedì in Parlamento la mozione di sfiducia contro il governo presentata dagli stessi Républicains.