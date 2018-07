Ue pronta a contro-dazi per 20 mld

(ANSA-AP) - BRUXELLES, 25 LUG - L'Unione Europea si dice pronta a introdurre dazi, per un valore di 20 miliardi di dollari, sulle merci degli Stati Uniti nel caso in cui Donald Trump facesse scattare i dazi sulle auto prodotte in Europa. Lo ha affermato la Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstroem al quotidiano svedese Dagens Nyheter, augurandosi però di non arrivare "a questo punto". Malmstrom è negli Usa dove accompagna il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker che oggi incontra il presidente Usa Donald Trump.