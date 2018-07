Turchia: 400 mln Ue per profughi siriani

(ANSA) - BRUXELLES, 25 LUG - La Commissione europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti del valore di 400 milioni di euro per l'istruzione ai rifugiati siriani in Turchia. Si tratta della prima azione adottata dopo l'accordo fra gli Stati membri dell'Ue per finanziare ulteriori 3 miliardi di euro per i rifugiati in Turchia. I 400 milioni di euro verranno dati sotto forma di sovvenzione diretta al ministero della pubblica istruzione turco. Il finanziamento servirà a completare il progetto in corso sull'assistenza educativa che terminerà ad ottobre 2018. "Con l'approvazione della seconda tranche di finanziamenti da parte degli Stati membri dell'Ue, continuiamo a rispettare il nostro impegno a sostenere i rifugiati siriani e le comunità di accoglienza in Turchia - ha affermato il Commissario Ue per il vicinato Johannes Hahn -. L'approvazione di questo nuovo pacchetto di assistenza ne è la prova, consentendo il proseguimento senza intoppi del nostro supporto nell'affrontare le esigenze di studenti e insegnanti".