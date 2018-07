Grecia, anche Macedonia invia aiuti

(ANSA) - SKOPJE, 25 LUG - La Macedonia ha offerto 6 milioni di dinari, pari a circa 100 mila euro, quali aiuti urgenti alla vicina Grecia per combattere gli incendi che hanno ucciso decine di persone alle porte di Atene. Il primo ministro macedone Zoran Zaev lo ha annunciato via Twitter, precisando che il denaro sarà a disposizione delle istituzioni greche responsabili per le operazioni anti-incendio-. Il governo di Skopje istituirà anche un apposito organismo per monitorare la situazione e coordinare l'assistenza umanitaria. Zaev ha espresso le sue condoglianze al popolo greco e alle famiglie delle vittime. Il ministro degli Esteri della Macedonia ha anche emanato una raccomandazione ai propri cittadini affinchè evitino di viaggiare nelle zone dell'Attica interessate dagli incendi.