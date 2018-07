Allerta per caldo e smog a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 25 LUG - Allerta per il caldo e lo smog a Parigi. Temperature tra i 32 e i 34 gradi sono attese oggi pomeriggio nell'Ile-de-France, la regione della capitale. Un nuovo picco è atteso per venerdì. La "canicule", come chiamano in Francia gli episodi di forte caldo, "crescerà fino a venerdì", avverte Météo France, evocando "temperature tra i 34 e i 37 gradi". "Anche le notti saranno sempre più calde", precisa l'organismo, aggiungendo che il calo delle temperature non arriverà prima del week-end, con l'arrivo delle piogge. Spazi comunali in cui andare a rinfrescarsi saranno aperti dalle ore 14 alle 18 in alcune zone della capitale.