No Belgio a nudisti, disturbano allodole

(ANSA) - BRUXELLES, 24 LUG - L'agenzia belga per la natura e le foreste ha detto 'no' alla seconda spiaggia nudista sulla costa belga, perché le attività sessuali degli avventori potrebbero disturbare un raro tipo di allodola che vive tra le dune nella zona di Bredene. La federazione dei naturisti ha espresso il proprio disappunto, perché una simile preoccupazione "non ha nulla a che fare con il naturismo". Bredene ha già una spiaggia nudista, molto frequentata soprattutto nell'alta stagione, tanto che la federazione voleva averne un'altra. E, secondo quanto riporta la stampa belga, aveva messo gli occhi su Westende, a circa 20km, perché lontana da edifici o strade.

Ma gli esperti dell'agenzia della natura e delle foreste hanno espresso le proprie riserve per le "attività", già frequenti tra le dune di Bredene, che potrebbero danneggiare la vegetazione di Westende, o infastidire le allodole che vivono solo in quella zona delle Fiandre.