Londra, limiti di velocità a 30 all'ora

(ANSA) - LONDRA, 24 LUG - Automobili a passo d'uomo o quasi, a Londra, per ridurre il rischio d'incidenti mortali. Lo annunciano i responsabili di Transport for London, agenzia comunale dei trasporti, fissando a partire dal 2020 un limite di velocità generalizzato in tutta l'area centrale della capitale britannica non oltre le 20 miglia: circa 32 km all'ora.

La nuova restrizione varrà per l'intera Congestion Charging Zone, la zona all'interno del grande anello centrale della metropoli già soggetta a severissimi vincoli e balzelli per il traffico privato. Lo schema è stato adottato d'intesa con l'ufficio del sindaco laburista, Sadiq Khan, e con i comandi di Scotland Yard, la polizia metropolitana, sulla base di studi stando ai quali i rischi di morte per i pedoni in caso d'investimento di un veicolo che proceda a 20 miglia orarie si riducono "fino a 5 volte" rispetto a uno che viaggi all'attuale limite di 30. La novità risulta essere stata sperimentata con successo a Bristol, ma non a Manchester dove è in via di revisione.