Chiuso per caldo aeroporto di Hannover

(ANSA) - BERLINO, 24 LUG - Il caldo estremo che sta investendo il nord Europa ha causato oggi la chiusura temporanea dell'aeroporto di Hannover, almeno fino a domani. Danneggiata una pista di decollo, che dovrà ora essere riparata.

Il nono aeroporto tedesco per volume di traffico ha fatto sapere che la chiusura condizionerà in tutto 41 voli, lasciando a terra migliaia di passeggeri in uno dei periodi di punta per le vacanze. Come molti altri Paesi d'Europa, la Germania è attraversata da un'ondata di calore con temperature superiori alla media e previste in ulteriore aumento nei prossimi giorni, con picchi fino a 38 gradi nella giornata di venerdì.