Ue, Sophia continua suo mandato

(ANSA) - BRUXELLES, 23 LUG - "L'operazione Sophia continua il suo mandato in tutti i suoi aspetti". Così una portavoce della Commissione europea a chi le chiedeva ulteriori sviluppi dopo quanto accaduto la scorsa settimana. L'Italia aveva annunciato la sua decisione di non considerare più valide le regole operative attuali della missione che prevedono di effettuare gli sbarchi di migranti salvati in mare nei porti italiani. Per questo si era tenuta venerdì scorso una nuova riunione del Cops, il Comitato politico e di sicurezza dell'Ue, che aveva aperto a discutere la proposta italiana pur sottolineando che al momento le regole della missione resteranno le stesse.