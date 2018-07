Utoya e Oslo, la Norvegia ricorda le stragi di 7 anni fa

La Norvegia riorda oggi, le stragi di 7 anni fa al campo estivo di Utoya e Oslo nelle quali persero la vita rispettivamente 69 giovani tra i 14 e i 20 anni e 8 persone.

Un'autobomba in pieno centro poi una sparatoria contro un raduno di giovani laburisti. Due attacchi che hanno trasformato Oslo in una zona di guerra e hanno provocato una strage. Arrestato in flagrante a Utoya Anders Behring Breivik.

Aveva pianificato tutto con estrema cura, aveva acquistato i componenti per costruire l'ordigno da far deflagrare nel cuore del Regieringskvartalet, il 'quartiere del governo' a poche centinaia di metri dal Parlamento. E li aveva assemblati in una fattoria in mezzo alla campagna affittata solo tre mesi prima, il 17 aprile.

Un attentato di 'depistaggio' che doveva servire (e cosi' e' stato) ad attirare gli uomini dell'antiterrorismo e i soldati dell'esercito nel cuore della capitale norvegese, senza prestare attenzione a quell'uomo vestito da poliziotto che si dirigeva verso Utoya, dove 650 giovani attivisti del Partito laburista erano riuniti per il tradizionale appuntamento estivo per una vacanza di formazione.

La bomba di Oslo e' esplosa alle 15.26: otto i morti (sette subito, uno dopo alcuni giorni in ospedale), numerosi i feriti. Mentre si rafforzavano le misure di sicurezza in tutti i luoghi del potere e i membri della famiglia reale venivano portati al sicuro, Breivik si stava gia' dirigendo verso Utoya. Quando e' arrivato, poco meno di tre ore dopo l'esplosione a Oslo, ha subito eliminato l'unico agente armato che c'era sull'isolotto. Poi ha sparato per oltre un'ora e mezza contro ragazze e ragazzi indifesi, che tentavano di nascondersi o fuggire buttandosi in mare, o rimanevano pietrificati a implorare pieta' di fronte a qualcosa che non potevano capire.

L'assassino si e' arreso alla polizia senza opporre resistenza quando si e' reso conto di non avere piu' vie d'uscita. Ma dal suo primo sparo era passata un'ora e mezza e i dodici ettari di abeti e betulle erano ormai trasformati in un inferno disseminato di cadaveri.

Il killer di Utoya ha continuato a provocare lo Stato e mostrare disprezzo per le 77 vittime che uccise nel 2011.

Breivik, che e' stato condannato a 21 anni di carcere, due anni fa, ha fatto causa allo stato norvegese denunciando "condizioni di detenzione inumane"

Nell'aprile del 2016, la corte, presieduta dalla giudice Helen Andenaes Sekulic, gli ha dato ragione su questo punto, decidendo che le autorità dovranno al terrorista un indennizzo di 330mila corone norvegesi, cioè circa 35mila euro, per i cinque anni trascorsi in stretto isolamento.

'Lottero' fino alla morte per il nazismo' , ha dichiarato Breivik entrando in aula, e dopo aver salutato i suoi avvocati con il saluto nazista.