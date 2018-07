Austria, possibili limiti a kosher-halal

(ANSA) - BERLINO, 18 LUG - Le comunità ebraica e musulmana in Austria esprimono preoccupazione per una possibile stretta sulla macellazione rituale della carne kosher e halal in Bassa Austria. Al centro della polemica, nuove linee di condotta sulla macellazione previste dal settore della Protezione ambientale del Land austriaco, di cui si occupa il deputato del partito di estrema destra Fpoe, Gottfried Waldhauesel. E' quanto riporta il quotidiano Wiener Zeitung.

"E' inaccettabile che i cittadini vengano stigmatizzati a causa della loro religione" ha detto il presidente della comunità islamica, Ibrahim Olgun. Anche il presidente della Comunità israelita di Vienna, Oskar Deutsch, ha espresso preoccupazione: in futuro, denunciano dalla comunità ebraica, l'export della carne kosher potrebbe essere vietato e le regole sulla macellazione potrebbero subire una restrizione.