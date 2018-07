Trump, voglio buon rapporto con Putin

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in apertura del vertice a Helsinki con Vladimir Putin. "Il mondo ci sta osservando", ha aggiunto Trump.