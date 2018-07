Putin, Russiagate? accuse false

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "In generale non ci si può fidare di nessuno ma da dove viene quest'idea che io mi devo fidare di Trump e Trump di me? Io difendo gli interessi della Russia, lui degli Usa. Ci sono questioni su cui non siamo d'accordo e altre su cui possiamo trovare una posizione conciliante". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo ad una domanda sul Russiagate. "Ci sono state accuse che non hanno un fondo di verità, dobbiamo farci guidare dai fatti non dalle speculazioni", ha aggiunto. "Il procuratore speciale Mueller può chiedere l'estradizione, oppure possiamo procedere agli interrogatori in Russia e mandare i risultati negli Usa.

Possiamo permettere ai rappresentati degli Usa di interrogarli in Russia, ma loro dovrebbero ricambiare lasciandoci interrogare gli agenti che noi riteniamo essere coinvolti in attività illegali in territorio russo", ha proseguito Putin.