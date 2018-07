Mogherini, gli Usa sono nostri amici

(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - "Abbiamo chiaramente in mente chi sono i nostri amici, gli Usa sicuramente lo sono e lo abbiamo detto ogni volta, qualunque sia l'amministrazione" a Washington: "l'amicizia con gli Stati Uniti non cambia, li consideriamo amici, partner e lo faremo sempre". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini entrando al Consiglio affari esteri a Bruxelles a chi le chiedeva di commentare le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla Ue. In un'intervista alla Cbs registrata sabato, Trump aveva detto che gli Usa hanno "molti nemici", compresa la Ue.