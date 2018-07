Ungheria,'non accogliamo alcun migrante'

(ANSA) - BUDAPEST, 15 LUG – "L'Ungheria non accoglie nessuno.

Gli elettori ungheresi si sono espressi chiaramente alle ultime elezioni: non vogliono vivere in un Paese di immigrati". Così Istvan Hollik, portavoce del gruppo parlamentare di Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, ha risposto alla domanda se Budapest fosse disposta a prendere una quota di migranti trasbordati sulle navi italiane così come richiesto dal premier Giuseppe Conte. "Gli ungheresi rifiutano il piano Soros", ha aggiunto, definendo "navi Soros" quelle che salvano migranti in mare.