Turchia: 'legami Gulen', 24 mandati

(ANSA) - ISTANBUL, 13 LUG - Nuova operazione contro sospetti infiltrati nell'esercito dalla presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia, alla vigilia delle commemorazioni per il secondo anniversario del fallito colpo di stato. La procura di Kayseri, nell'Anatolia centrale, ha aperto un'inchiesta nei confronti di 98 militari, emettendo finora 24 mandati di cattura. Almeno 15 dei ricercati sono già finiti in manette, secondo Anadolu. Blitz per cercare di arrestare gli altri sospetti sono ancora in corso in 13 province.