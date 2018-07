Trump attacca sindaco Londra

(ANSA) - NEW YORK, 12 LUG - Donald Trump attacca il sindaco di Londra, Sadiq Khan, accusandolo di aver fatto un cattivo lavoro sul terrorismo. In un'intervista al Sun, il presidente americano aggiunge: ''Non e' ospitale nei confronti di un governo che è molto importante. Ora gli potrà non piacere l'attuale presidente, ma io rappresento gli Stati Uniti. E rappresento anche molte persone in Europa perchè molti europei sono negli Usa''.