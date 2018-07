Conte, Macron? Difenderemo posizioni

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Con il presidente francese Emmanuel Macron "non c'è alcuna acrimonia, alcuna particolare conflittualità, ma una chiara posizione da parte dell'Italia. Il rapporto è ottimo, però per quanto riguarda le questioni specifiche sull'immigrazione la nostra posizione è risoluta e la difenderemo in tutte le sedi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles, spiegando che durante il summit "non c'è stata occasione di fare bilaterali con Macron".