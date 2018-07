Ue,contromisure a dazi su olive spagnole

(ANSA) - BRUXELLES, 11 LUG - Le tariffe antidumping e antisussidio alle importazioni di olive dalla Spagna confermate ieri dall'amministrazione Usa sono "misure protezionistiche ingiustificate, nella procedura e nella sostanza". Così un portavoce della Commissione Ue. Bruxelles "deplora l'approccio Usa e in particolare il modo in cui è stata condotta l'inchiesta", che colpisce "un prodotto Ue non sovvenzionato e popolare tra i consumatori americani". La Commissione quindi "valuterà tutte le possibili risposte".