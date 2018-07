Macron e Brigitte a finale Coppa Mondo

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte voleranno domenica a Mosca per sostenere l'Equipe de France qualificatasi nella finale della Coppa del Mondo: è quanto riferiscono fonti dell'Eliseo a quattro giorni dalla cruciale sfida del Mondiale di calcio di Russia 2018.

Già ieri sera, il presidente era a San Pietroburgo per assistere alla semifinale col Belgio in cui la Francia si è imposta per 1 a 0. "Siamo in finale. Appuntamento a domenica per vincerla", ha scritto ieri notte il quarantenne leader di Parigi, sul suo profilo Twitter. Nella notte, Macron si è anche recato negli spogliatoi dei Bleus per salutare e congratularsi con i giocatori. La Francia affronterà l'Inghilterra o la Croazia, a seconda di chi si qualificherà nell'altra semifinale di questa sera.