Parigi: stop fumo in 6 giardini pubblici

(ANSA) - PARIGI, 10 LUG - Vietato fumare nei giardini pubblici: da oggi, la città di Parigi ha avviato in via sperimentale la messa al bando delle sigarette da sei giardini della capitale. Il test anti-fumo decretato dalla sindaca, Anne Hidalgo, durerà quattro mesi. Se le sperimentazioni si riveleranno efficaci, il comune procederà all'estensione del divieto a tutti i parchi parigini.

La misura varata dalla giunta parigina punta a lottare contro il fumo passivo e a migliorare la pulizia delle aree verdi. Al momento, non sono previste contravvenzioni ma i guardiani di parchi e giardini potranno richiamare all'ordine chi viola le norme. La cittadinanza verrà informata con appositi cartelli sistemati all'ingresso delle 6 aree oggetto della sperimentazioni: i giardini Anne-Frank e Yilmaz-Guney, gli square Trousseau, Henri-Cadiou e Batignolles, come anche il parco Georges-Brassens. Dal 2015, a Parigi, è rigorosamente vietato fumare vicino alle aree gioco per bambini.