Gb: visita Trump, allerta ambasciata Usa

(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - L'ambasciata Usa a Londra rivolge un insolito invito alla prudenza ai cittadini americani nel Regno Unito in vista delle manifestazioni di protesta convocate per venerdì 13 contro la visita del presidente Donald Trump evocando anche la possibilità di "violenze". Nell'avviso pubblicato sul sito si sottolinea che "numerose dimostrazioni" sono programmate nel centro di Londra e sono attese "grandi folle", oltre alla possibile chiusura di strade.

Di qui l'invito a guardarsi intorno, a "esercitare speciale cautela nelle vicinanze di grandi raduni che potrebbero diventare violenti", a "tenere un basso profilo", a informarsi attraverso i media locali. Non mancano poi riferimenti di contatti con la polizia britannica e con la stessa ambasciata.

Gli organizzatori delle proteste, promosse da vasti gruppi della sinistra britannica e della società civile, preannunciano da parte loro manifestazioni pacifiche, pur sullo sfondo di critiche durissime e slogan corrosivi verso Trump.