Turchia: treno deragliato, 24 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 9 LUG - È di 24 morti e 124 feriti ospedalizzati l'ultimo bilancio fornito dalle autorità turche del deragliamento ieri di un treno passeggeri in una zona rurale della provincia di Tekirdag, nel nord-ovest del Paese. Le operazioni di soccorso, proseguite per tutta la notte, si sono concluse all'alba. Secondo il vicepremier Recep Akdag, 5 dei 6 vagoni del convoglio, diretto da Edirne a Istanbul, si sono ribaltati per il cedimento della terra sotto le rotaie, resa fangosa da recenti forti piogge. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.