Brexit: Davis, 'non condividevo piano'

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - "Era chiaro che sarei stato di troppo". Cos' l'ex ministro britannico per la Brexit David Davis ha motivato le sue dimissioni sottolineando che "era molto chiaro che io non sostenessi" il piano di Theresa May sulla Brexit.

"Penso che la May sia un buon primo ministro ma abbiamo strategie diverse", ha dichiarato Davis parlando con la Bbc. "Ha bisogno di un ministro sulla Brexit che la aiuti a realizzare la sua strategia". L'annuncio su chi rimpiazzerà Davis al ministero è previsto attorno alle 9 (le 10 in Italia).

"Dovevo andarmene perche' ritengo che quel piano sia troppo debole - ha spiegato l'ex ministro -. Stiamo cedendo troppo e troppo facilmente. E' pericoloso". Quanto alle eventuali dimissioni di altri ministri, si parla ad esempio di Boris Johnson, Davis ha rispoto: "Non spetta a me prendere decisioni per altri".