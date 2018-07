Turchia, rilasciata Cristina Cattafesta

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - Cristina Cattafesta, l'operatrice umanitaria fermata in Turchia lo scorso 24 giugno, é stata rilasciata ed é tornata in l'Italia: lo ha reso noto la Farnesina, che "accoglie con grande soddisfazione la notizia".

"Il positivo esito della vicenda è stato possibile anche grazie al personale interessamento del Ministro Enzo Moavero Milanesi, al quale avevano fatto appello i familiari della connazionale, e all'incisiva azione di sensibilizzazione svolta a livello locale dalla nostra Ambasciata ad Ankara, in stretto raccordo con la Farnesina". Intervistata al suo rientro a Milano, l'attivista ha raccontato la sua esperienza, affermando di essere stata trattenuta in "un palazzo delle lacrime" senza sapere quale sarebbe stata la sua sorte, nè della mobilitazione in atto per la sua liberazione.