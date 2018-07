Egyptair,Francia ipotizza causa incendio

(ANSA) - PARIGI, 6 LUG - Il francese BEA (Ufficio inchieste e analisi) privilegia l'ipotesi di un incendio nella cabina di pilotaggio come causa del disastro dell'aereo Egyptair che finì in mare nel maggio 2016 provocando la morte di 66 persone a bordo, di cui 15 francesi.

Il BEA, in un comunicato, precisa di confermare questa ipotesi nonostante l'ufficio inchieste egiziano abbia annunciato "la scoperta di tracce di esplosivo su resti umani".