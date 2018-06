Brexit, bozza Ue: prepararsi a tutti gli scenari

"Il Consiglio europeo rinnova il suo appello agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e tutti gli stakeholder di rafforzare il loro lavoro di preparazione a tutti i livelli e per tutti i risultati", compreso lo scenario di un non accordo. Si legge nella bozza di conclusioni del vertice dei 27 leader di venerdì, di cui l'ANSA ha preso visione. Queste conclusioni vengono discusse stasera alla riunione Affari generali, dove l'Italia è rappresentata dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

"Il Consiglio europeo esprime preoccupazione perché non è stato raggiunto alcun sostanziale progresso sulla soluzione di 'backstop'" per le frontiere irlandesi. Per questo il Consiglio "insiste sulla necessità di intensificare gli sforzi, affinché l'accordo di separazione, e la transizione, possano essere concluse al più presto per l'entrata in vigore alla data della separazione". Si legge nella bozza di conclusioni del vertice a 27 sulla Brexit, di cui l'ANSA ha visione.

"Occorre accelerare il lavoro per preparare una dichiarazione politica sul quadro della partnership futura" tra Ue e Regno Unito. Questo "richiede ulteriore chiarezza, e proposte realistiche da parte del Regno Unito, per quanto riguarda la sua posizione sulla relazione futura". Si legge nella bozza di conclusioni sulla Brexit, del vertice dei 27 leader Ue di venerdì, di cui l'ANSA ha preso visione. "Se la posizione della GB dovesse evolvere - si legge inoltre - l'Ue è pronta a riconsiderare la sua offerta".