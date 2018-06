Erdogan: 'Affluenza già sopra il 50%'

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - Il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan ha votato a Istanbul per le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia, che lui stesso ha convocato due mesi fa, anticipandole di quasi un anno e mezzo. "L'affluenza sembra buona. Al momento ha già superato il 50%. Questo mostra quanta democrazia c'è in Turchia. Finora non c'è stato alcun problema serio" ai seggi, ha detto ai giornalisti al suo seggio di Uskudar, sulla sponda asiatica della metropoli sul Bosforo.

"Il periodo che verrà sarà molto migliore dell'oligarchia burocratica" attuale, ha detto Erdogan riferendosi all'entrata in vigore del nuovo sistema presidenziale. "La Turchia sta vivendo una rivoluzione democratica. Credo che la partecipazione sia alta anche per questa percezione", ha aggiunto.

Per essere eletto al primo turno, Erdogan avrà bisogno della maggioranza assoluta. In caso contrario, è previsto un ballottaggio tra due settimane. Il suo sfidante più accreditato è Muharrem Ince, candidato del socialdemocratico Chp.