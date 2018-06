Tsipras in cravatta per fine memorandum

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Alexis Tsipras festeggia la fine del memorandum tra la Grecia e i creditori internazionali, indossando per la prima volta una cravatta.

Intervenendo davanti ai deputati della sua coalizione di governo, il primo ministro ellenico portava una cravatta bordeaux su camicia bianca, con completo blu. Si tratta di una promessa mantenuta: Tsipras aveva detto, all'inizio del suo primo mandato da premier, che avrebbe messo la cravatta solo quando la Grecia avesse risolto il problema del debito. Nel corso degli anni, molti colleghi europei gli avevano regalato cravatte, tra cui Matteo Renzi. Nel suo discorso, Tsipras ha detto che l'accordo raggiunto all'Eurogruppo in Lussemburgo renderà nuovamente la Grecia "un paese normale". Secondo l'intesa, Atene può posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva-Stati Efsf, e viene esteso di ulteriori 10 anni il 'periodo di grazia' (in cui non scattano sanzioni se non si ripaga il prestito).