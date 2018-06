Morto chitarrista dei Fleetwood Mac

L'ex chitarrista dei Fleetwood Mac Danny Kirwan è morto, venerdì a Londra. Aveva 68 anni. Lo ha reso noto Mick Fleetwood con un post su Facebook, senza aggiungere dettagli. Kirwan ha fatto parte della iconica band dal 1968 al 1972, partecipando agli album "Then Play On", "Blues Jam at Chess", Kiln House", "Future Games" e "Bare Trees".

L'eredità di Kirwan, ha scritto Mick Fleetwood, "vivrà per sempre nella che ha scritto e suonato così magnificamente partecipando alla fondazione di Fleetwood Mac".