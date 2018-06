Putin, dazi Usa sono 'sanzioni' per l'Ue

(ANSA) - MOSCA, 7 GIU - I dazi Usa su acciaio e alluminio sono di fatto "sanzioni" a Europa, Canada e Messico. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso della Linea Diretta. "I nostri partner pensavano che non sarebbero mai stati colpiti da questa politica controproducente legata a restrizioni e sanzioni ma ora vediamo cosa sta accadendo: l'introduzione dei dazi su acciaio e alluminio, non solo per l'Europa ma anche per Canada e Messico, sono sanzioni, anche se in altri termini". Putin ha poi affermato che gli Usa hanno esteso per anni la propria "giurisdizione oltre i propri confini" e stanno ora provando a estenderla anche in Europa. Questo - ha dichiarato - è "inammissibile".