Rep.Ceca: Babis nominato premier

(ANSA) - PRAGA, 6 GIU - Il presidente ceco Milos Zeman ha nominato oggi per la seconda volta Andrej Babis premier. Babis ha prestato il giuramento esattamente dopo sei mesi dalla sua prima nomina. Il suo primo esecutivo monocolore a gennaio in Parlamento non ha ottenuto la fiducia. Ora il movimento populista Ano (Azione del cittadino scontento) di Babis, che occupa 78 seggi in Parlamento dei complessivi 150, intende dare vita ad una coalizione con i democratici sociali (Cssd, 15 seggi) con un sostegno ad hoc dei comunisti (Kscm, 15 seggi). La coalizione Ano e Cssd deve essere approvata dal referendum dei democratici sociali, nel quale i membri del Cssd decideranno se entrare nella coalizione con Babis, nonostante l'inchiesta giudiziaria a suo carico. I risultati della consultazione saranno noti il 15 giugno. Il nuovo esecutivo chiederà la fiducia in Parlamento probabilmente l'11 luglio.