Slovenia: vince il conservatore Jansa

In Slovenia si conferma la vittoria del leader conservatore Janez Jansa e del suo Partito democratico sloveno (SDS) al quale e' andato il 24,96% dei voti con 25 deputati, sul totale di 90. Secondo i dati ufficiali della Commissione elettorale diffusi oggi all'indomani delle politiche anticipate, l'affluenza si è confermata in linea con le precedenti votazioni politiche al 51,97%. L'indicazione arriva alla fine dello spoglio del 99,89% mentre i dati finali verranno resi noti fra due settimane, quando saranno conteggiati anche i voti degli sloveni residenti all'estero. Al secondo posto la Lista di Marjan Šarec, ex attore e comico che si presentava per la prima volta a una consultazione elettorale, che ha ottenuto il 12,66% e 13 seggi. Seguono il Partito socialdemocratico (SD) e il Partito di centro moderno (SMC) del premier uscente Miro Cerar, entrambi con 10 deputati e percentuali rispettivamente del 9,9% e 9,7%. La Sinistra (Levica) con il 9,29% sarà rappresentata da 9 parlamentari