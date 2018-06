Juncker, Berlino rispetti dignità Roma

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GIU - "Non sono per niente d'accordo a dare lezioni a Roma", al contrario, "dobbiamo rispettare l'Italia" perché "questo è stato troppo fatto con la Grecia, soprattutto da parte dei Paesi germanofoni, e la dignità del popolo greco è stata calpestata. Questo non deve ripetersi ora con l'Italia". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker a RDN, avvertendo che "gli italiani non possono lamentarsi delle misure di austerità prese da Bruxelles" dati i 19mld di flessibilità e la non apertura di procedure per deficit.