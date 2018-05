Al via dibattito su sfiducia a Rajoy, è suspence

Inizia a Madrid nel Congresso dei deputati il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata contro Mariano Rajoy dal leader socialista Pedro Sanchez che potrebbe fare cadere il premier del Partido Popular. L'esito del voto finale di domani è incerto, e potrebbe dipendere da come si orienteranno i 5 deputati del partito nazionalista basco Pnv, considerati l'ago della bilancia, che finora non hanno dato alcuna indicazione. Se la mozione di sfiducia otterrà l'appoggio di 176 deputati su 350 Rajoy cadrà e sarà sostituito automaticamente alla Moncloa da Sanchez.



"Ci sono stati corrotti nel Partido Popular, è vero, ma il Pp non è un partito corrotto": così il premier spagnolo Mariano Rajoy nel dibattito del Congresso sulla mozione di censura presentata dal leader socialista Pedro Sanchez dopo la 'sentenza Gurtel', che domani potrebbe farlo cadere. Rajoy ha affermato che "la corruzione è da tutte le parti", ed ha ricordato le varie cause aperte contro il Psoe per episodi di corruzione, in particolare il caso Ere nel quale sono coinvolti in Andalusia due ex-presidenti del Psoe. "Se non si è in condizioni per dare lezioni, è meglio stare zitti" ha denunciato, "siete forse Suor Teresa di Calcutta?".



Sanchez: 'Si dimetta, il suo tempo è finito' - "Si dimetta signor Rajoy, la sua permanenza alla guida del governo è dannosa per il nostro paese e un peso per il suo partito". Così il leader socialista Pedro Sanchez, sfidante del premier Mariano Rajoy, nel dibattito sulla sfiducia nel Congresso dei deputati. "E' disposto a dimettersi qui e ora? Si dimetta e tutto finirà, potrà lasciare la presidenza del governo per sua decisione. O rimarrà afferrato alla poltrona?" ha attaccato Sanchez. "Il suo tempo è finito - ha aggiunto -, il Paese non ne può più del serial di corruzione che segna un'epoca sulla quale occorre voltar pagina".