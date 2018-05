Ue, piena fiducia in Italia e Mattarella

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAG - La Commissione Ue ha "piena fiducia nel processo costituzionale che si sta svolgendo in Italia e nel presidente della Repubblica": lo ha detto un portavoce della Commissione rispondendo a diverse domande sull'Italia. "Non sta alla Commissione intervenire nei dibattiti politici e entrare in un processo che si svolge in Italia", ha aggiunto, precisando però che "il ruolo dell'Italia nell'Ue è importante, è un grande Paese e quello che succede è altrettanto importante perciò Juncker ha ribadito la sua fiducia".