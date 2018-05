Spagna: Rajoy, non mi dimetto

(ANSA) - MADRID, 30 MAG - Alla vigilia dell'inizio del dibattito sulla mozione di sfiducia presentata nel Congresso dal leader socialista Pedro Sanchez, il premier spagnolo Mariano Rajoy ha escluso di dimettersi e ha detto di volere andare fino in fondo alla legislatura, nel 2020. In una tesa sessione di controllo del governo in parlamento Rajoy ha accusato il leader socialista di volere costituire un 'governo Frankenstein' con l'appoggio di Podemos ed dei separatisti catalani.