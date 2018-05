Macron avanti su riforme, ora la caccia

(ANSA) - PARIGI, 30 MAG - Emmanuel Macron va avanti a passo di carica con le sue riforme per "modernizzare la Francia". Ed ora, secondo un'anticipazione di Le Figaro, tocca alle regole della caccia, che verranno cambiate. Il quotidiano sostiene che con questa riforma Macron fa gli "occhi dolci" non solo all'esercito di cacciatori, ma a tutto il "mondo rurale" in vista delle elezioni europee del 2019. Assumendosi il rischio di irritare gli ecologisti.

Per portare avanti la riforma delle "doppiette", Macron si è affidato a Sebastien Lecornu, il sottosegretario alla Transizione ecologica e solidale, specialista di dossier impossibili, come quello della chiusura della centrale nucleare di Fessenheim. Stavolta proverà a non scontentare addirittura tre platee diverse e concorrenti: cacciatori, ecologisti e agricoltori. La riforma dovrebbe prevedere una modifica delle regole di accesso alla licenza, che attualmente è su base dipartimentale (basso costo ma raggio d'azione limitato, vicino alla propria residenza).