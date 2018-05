Browder, 'rilasciato da polizia Spagna'

(ANSA) - MADRID, 30 MAG - Il finanziere britannico Bill Browder, oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ha riferito di essere stato rimesso in libertà dalla polizia spagnola che questa mattina lo aveva fermato su mandato di Mosca all'Interpol, poi risultato scaduto.

Browder ha pubblicato su Twitter un selfie nel quale appare libero davanti all'ingresso di un commissariato di Madrid.

"Buone notizie - ha scritto - la polizia mi ha appena liberato dopo che il segretario generale dell'Interpol a Lione ha consigliato di non fare caso al mandato russo. E' la sesta volta che la Russia abusa dell'Interpol contro di me".

Browder è fondatore e direttore del fondo d'investimento britannico Hermitage Capital, per il quale lavorava come legale Serghei Magnitski, deceduto in cella in Russia nel 2009 in circostanze mai chiarite dopo aver denunciato alcuni funzionari pubblici russi per truffa ai danni dello Stato.