Montenegro: Dps vince le amministrative

(ANSAmed) - BELGRADO, 28 MAG - In Montenegro il Partito democratico dei socialisti (Dps) del presidente Milo Djukanovic - che e' forza di maggioranza nel governo del Paese - ha largamente vinto le elezioni amministrative svoltesi ieri in dieci Comuni del paese, compresa la capitale Podgorica. Stando ai dati non ancora definitivi dello spoglio delle schede, il Dps ha ottenuto percentuali superiori al 50% in diverse delle municipalita' interessate dal voto - tra l'altro il 59% a Bjelo Polje, il 53% a Pljevlje, e risultati analoghi si sono registrati a Zabljak, Savnik, Danilovgrad. A Podgorica il partito di maggioranza ha ottenuto oltre il 47% delle preferenze. Le opposizioni, in particolare le forze riunite nel Fronte democratico e il Partito socialista popolare, hanno fatto sapere di non voler accettare l'esito del voto che a loro avviso si sarebbe svolto in modo non libero e democratico, viziato da brogli, pressioni, ricatti e compravendite di voti. Per questo hanno invitato la popolazione a scendere in piazza e a protestare