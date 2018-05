Merkel, rispetto Italia ma stampa libera

(ANSA) - BERLINO, 28 MAG - "Prendo atto della discussione in Italia su questo, ma non darò una valutazione su un singolo articolo, perché questo contraddirebbe il comportamento generale che il governo tedesco ha nei confronti della libertà di stampa in Germania". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rispondendo ad una domanda sulle critiche italiane all'articolo di Spiegel on line su "gli scrocconi di Roma". "Il nostro linguaggio, quello del governo, della cancelliera e dei ministri, è rispettoso".

Merkel poi ha detto: "Vogliamo collaborare con tutti i governi, ma ci sono anche dei principi nell'eurozona".

"Ovviamente ci saranno dei problemi. Anche all'epoca, con la Grecia di Tsipras, ci furono problemi, e poi ci siamo accordati". "Lavorammo per molte, molte notti fino ad arrivare ad un accordo", ha aggiunto. Ne vale la pena, per la cancelliera, "l'Italia è un membro importante dell'Ue", ha concluso.