Spagna: Ciudadanos a Psoe, 'voto subito'

Ciudadanos, ex alleato di governo di Mariano Rajoy, che ha abbandonato il premier sull'onda delle pesanti condanne per corruzione che ha travolto il Partido Popular (Pp), respinge ufficialmente la mozione di sfiducia "irresponsabile" avanzata dal partito socialista (Psoe) di Pedro Sanchez, ma offre il suo sostegno a una mozione alternativa che stabilisca soltanto di tornare al voto al più presto. Lo scrive la stampa spagnola, riportando una dichiarazione alla stampa del segretario di Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas.

Secondo El Pais, il Psoe ha proposto a Ciudadanos "elezioni entro pochi mesi" se il movimento centrista appoggerà in parlamento la sua mozione di sfiducia, allegando anche rassicurazioni - scrive ancora il giornale di area socialista, citando la dirigente Psoe Carmen Calvo - di non avere alcuna intenzione di scendere a patti con i partiti indipendentisti catalani per formare una maggioranza.

Lasciato solo e sotto attacco, Rajoy ieri ha escluso di lasciare e per ora di sciogliere le camere, accusato Sanchez di destabilizzare il Paese e danneggiare l'economia citando il tonfo oggi della borsa di Madrid, ha rivendicato di avere traghettato la Spagna fuori dalla grande crisi e di avere impedito l'indipendenza catalana.