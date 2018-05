Taxi e champagne, fari su spese Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - Dai 79.000 euro di taxi per spostarsi da un punto all'altro di Parigi, fino alle 240 bottiglie di champagne per la modica cifra di 5.155 euro ordinate in occasione del suo ultimo comizio a Ennemain, il quotidiano Le Parisien punta i fari sulle spese di Marine Le Pen nella campagna presidenziale dello scorso anno. Dopo i rilievi sui conti elettorali di Emmanuel Macron (En Marche), Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) e Francois Fillon (Républicains), il Front National sembra non essere da meno. Lo scorso febbraio la commissione nazionale per le spese elettorali (Cnccfpp) ha ufficialmente approvato i conti elettorali del partito lepenista, rifiutando tuttavia di rimborsare 873.576 euro di spese a suo avviso non giustificate, la rettifica più importante tra tutti i candidati.