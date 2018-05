Blitz anti-Isis a Istanbul, 51 arresti

(ANSA) - ISTANBUL, 25 MAG - Massiccio blitz anti-Isis oggi Istanbul. Le unità antiterrorismo della polizia turca hanno reso noto di aver arrestato 51 sospetti foreign fighter affiliati al sedicente Stato islamico.

Le operazioni sono state compiute in 16 diversi indirizzi sulle sponde europea e asiatica della metropoli sul Bosforo. I fermati, di cui non sono state diffuse le nazionalità, sarebbero stati pronti a recarsi in "zone di conflitto" in Siria e Iraq.