Aborto: l'Irlanda al voto, seggi aperti

Sono 3,2 milioni gli irlandesi chiamati oggi al voto per un cruciale referendum sull'abrogazione dell'articolo 8 della Costituzione che finora ha di fatto sancito il divieto di aborto salvo casi eccezionali.

I seggi sono stati aperti alle 7 locali e e chiuderanno alle 22 (le 23 in Italia). I risultati sono attesi per la mattinata di domani, ma la Rte, la tv pubblica dell'Irlanda, ha annunciato la diffusione di exit poll già in serata.

Il fronte del sì è considerato nettamente favorito, anche se gli ultimi sondaggi avevano mostrato una parziale riduzione della forbice rispetto ai no.