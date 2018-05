Post razzista su Meghan, scuse azienda

L'azienda tedesca di cioccolata Dickmann's si è scusata ufficialmente per il post pubblicato su Facebook il giorno del matrimonio di Meghan e Harry, nel quale si ritrae il cioccolatino Super Dickmann's vestito da sposa con la scritta: "Una spuma in bianco" e il sottotitolo: "Cosa c'è da guardare? Non vorreste anche voi essere Meghan?".

Poco dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato dall'azienda, che nel frattempo era stato sommersa di messaggi con l'accusa di razzismo e di campagna pubblicitaria occulta.

Più tardi sono seguite le scuse ufficiali da parte di Dickmann's: "Il mondo di Super Dickmann è colorato, multiforme e lontano da pensieri razzisti", è stato scritto sulla pagina Facebook del marchio Super Dickmann's, aggiungendo "grandi scuse" per chi si era sentito offeso dalla "sconsideratezza del post".

La vicenda ha scatenato in Germania una lunga coda polemica, tanto che ieri un portavoce dell'azienda è intervenuto, definendo il post "stupido e imbarazzante".