Catalogna: Torra sospende nuovo Govern

(ANSA) - MADRID, 23 MAG - Il nuovo presidente catalano l'indipendentista Quim Torra ha deciso il rinvio della cerimonia di entrata in funzione del nuovo Govern prevista oggi davanti al blocco del premier spagnolo Mariano Rajoy ed ha annunciato azioni legali contro Madrid. Il governo spagnolo, che da fine ottobre ha preso il controllo della regione ribelle, ha rifiutato di pubblicare la composizione del nuovo Govern sulla Gazzetta ufficiale catalana per la presenza di 4 ex-ministri di Carles Puigdemont, due in carcere provvisorio a Madrid e due in esilio in Belgio.