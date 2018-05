Grenfell: superstiti raccontano orrore

Spazio ai racconti "dell'orrore" dei superstiti di fronte alla commissione d'inchiesta 'indipendente' nominata dal governo britannico per indagare sulle cause del micidiale rogo della Grenfell Tower, grattacielo popolare di Londra in cui un anno fa persero la vita 72 persone fra cui una giovane coppia d'inquilini italiani. La seconda fase delle udienze si è aperta oggi con 72 secondi di silenzio, uno per ciascuna vittima, e poi con l'avvio delle testimonianze.

Nelle prossime due settimane, la commissione, guidata dal magistrato in pensione sir Martin Moore-Bick, ascolterà pure rappresentanti di varie organizzazioni e altri esperti indipendenti convocati nell'ambito di un allargamento delle audizioni deciso su pressione delle associazioni degli ex inquilini, critici rispetto all'iniziale piano d'azione assai limitato dell'inchiesta. Lo spazio concesso alle vittime mira ad attenuare le polemiche, anche se restano vive le proteste contro il mancato divieto tout court dei pannelli isolanti a basso costo